Udinese Milan, Musacchio: «Importante iniziare con una vittoria»

Udinese Milan, Musacchio parla nel pre gara: «Importante iniziare con una vittoria, ma sappiamo che è difficile. Su Giampaolo…»

Il difensore del Milan, Mateo Musacchio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del debutto stagionale contro l‘Udinese. Le sue dichiarazioni:

«Oggi è molto importante cominciare bene con una vittoria. Sappiamo che è uno stadio difficile ma abbiamo lavorato molto bene in questo campionato e siamo fiduciosi. Intesa con Romagnoli? Alessio è un grande difensore come il resto della squadra, speriamo di continuare bene anche quest’anno. L’Udinese ha una buona squadra, dobbiamo stare molto attenti per evitare di subire reti. Sia Gattuso che Giampaolo sono due grandi allenatori, oggi siamo con Marco e stiamo lavorando tantissimo per fare ciò che lui ci crede».