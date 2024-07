Udinese, Nani: «Lucca è INCEDIBILE, vi SVELO come abbiamo scelto Runjaic»

Le parole di Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, sul futuro del club bianconero. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del club bianconero.

RUNJAIC – «Volevamo un allenatore che facesse gioco diverso, lui risponde ai nostri desideri: gioco di possesso, controllo della partita, molto propositivo e aggressivo. Facciamo scouting non solo sui calciatori, ma anche sugli allenatori, quindi seguiamo le squadre che propongono calcio nuovo e interessante. Alla fine abbiamo pensato di creare elemento di discontinuità intraprendendo un nuovo tipo di percorso. Siamo contenti del lavoro che sta facendo, dobbiamo dargli tempo e costruirgli squadra all’altezza, per poi supportarlo durante il lavoro e nei momenti negativi. Speriamo sia una sorpresa anche per voi».

LUCCA – «Lucca senz’altro ha margine di crescita, noi ci puntiamo molto. È stato riscattato per tenerlo, vogliamo farlo crescere con noi. Non stiamo prendendo in considerazione nulla perché vogliamo che continui il suo percorso di crescita con noi. Non prendiamo in considerazione una cessione».

BIJOL – «Mi stupirei se non fosse apprezzato da Inter e altre squadre importanti. Fino a quando non è stato eliminato ha dimostrato di essere il miglior difensore dell’Europeo. È completo, leader difensivo, non vedo amnesie gravi, gli errori capitano a tutti. Ha attirato l’attenzione di molti club soprattutto in Premier. Per noi è importante e vorremmo tenerlo, ma dobbiamo essere pronti. Se dovesse arrivare offerta la discuteremo».