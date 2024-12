Udinese, Nani: «Rinnovo di Thauvin? Ecco a che punto siamo»

Il dirigente dell’Udinese è intervenuto per parlare di vari argomenti tra cui il rinnovo di Thuavin

Gian Luca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, è intervenuto per parlare di alcune tematiche riguardante il club bianconero, dal campionato fino al calciomercato. Ecco le parole raccolte da TuttoUdinese.it.

UDINESE – «Perché lo abbiamo dimostrato negli ultimi 30 anni, non ci fermiamo a valutare una realtà come Udine nella sua grandezza ma che in realtà è all’avanguardia da tempo. La positività e il buon umore devono procedere con ottimismo. Vorremmo continuare a fare bene le cose con grande entusiasmo e i grandi risultati si lavorano solo pensando in grande»

AIA – «Era un libro in realtà, ma essendo Natale ormai li ho perdonati. Sono pronto ad accogliere tutti gli arbitri con gran sorriso. Gli errori ci possono essere, io vivo all’estero e vedo tante partite e faccio i complimenti alla nostra squadra arbitrale. Poi stemperiamo le polemiche perché non è nel nostro stile»

RINNOVO THUAVIN – «Quando due parti vogliono lo stesso, è facile raggiungere l’obiettivo. Thauvin ha il contratto con noi di 1 anno più opzione, noi siamo contentissimi di lui e lui uguale. Sicuramente arriverà il momento e spero che faremo questo ulteriore matrimonio. Siamo orgogliosi di averlo come capitano, è molto bravo anche con i giovani. Dalle mie parti si dice che ci sono tutti i ‘tips on the box’ (tutti i presupposti sul tavolo ndr.) perché la cosa possa andare avanti”»