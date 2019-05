L’Udinese ha messo nel mirino per l’estate Dany Mota Carvalho, sul giocatore della Virtus Entella c’è anche la Fiorentina

Grandissimo protagonista nella promozione della Virtus Entella dalla Serie C alla Serie B, Dany Mota Carvalho ha attirato su di sè l’attenzione di molti club della serie cadetta e della Serie A. Il portoghese si è messo in luce con i liguri realizzando 12 gol in 35 presenze e ora vorrebbe provare a fare il definitivo salto.

Come scrive Il Secolo XIX, ci sono diversi club inglesi e spagnoli interessati all’ex Sassuolo, autore; in Italia, invece, Udinese e Fiorentina sono quelle che hanno mosso i primi passi per il portoghese.