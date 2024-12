Udinese, operazione al polso per Okoye: ecco quando rientra

L’estremo difensore dell’Udinese si è infortunato al polso e questo lo ha obbligato all’operazione

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, ha dovuto operarsi al polso destro dopo l’infortunio rimediato nei giorni scorsi. Per fortuna è tutto andato per il meglio, ma dovrà stare fuori per ben tre mesi. Di seguito, il comunicato:

COMUNICATO – «Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Maduka Okoye è stato operato per la riparazione della lesione al legamento scafolunato del polso destro. L’intervento, eseguito dal dottor Loris Pegoli presso la clinica “La Madonnina” di Milano, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane. A Maduka i migliori auguri di pronta guarigione».