Udinese, Pereyra: «Prendiamo gol evitabili, dobbiamo migliorare»

Roberto Pereyra ha parlato dopo Fiorentina-Udinese

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ai canali ufficiali del club bianconero ha parlato dopo il k.o. contro la Fiorentina.

«Penso che abbiamo fatto una buona partita. Le volte che la Fiorentina è arrivata nella nostra era ha fatto gol. Non hanno fatto altro. Noi abbiamo cercato di segnare, abbiamo trovato il gol ma non è abbastanza, dobbiamo crescere ancora. Prendiamo gol evitabili e questa è una cosa che dobbiamo migliorare in fretta, perché perdiamo partite per demeriti nostri, poi anche oggi abbiamo dimostrato che sappiamo creare azioni e segnare, la strada e l’atteggiamento sono giusti, in settimana sicuramente parleremo dei difetti emersi».