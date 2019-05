Udinese, prima della Spal solo quattro gol di testa in tutto il campionato

Contro la Spal, l’Udinese si è scoperta abile a far male di testa: le tre reti segnate nel primo tempo sono nate tutte così

Si possono fare 4 gol di testa in 36 partite per poi farne 3 in 45 minuti? Sì, si può. Chiedere all’Udinese di Igor Tudor che nello splendido primo tempo giocato alla Dacia Arena contro la Spal, è andata a segno per tre volte tutte di testa.

Prima Samir su calcio di punizione e poi la doppietta di Okaka su calcio d’angolo. Gli assist? Tutti firmati Rodrigo De Paul che ha giocato, senza dubbio, la sua miglior partita con la maglia dell’Udinese.