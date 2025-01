Runjaic: «Sconfitta che arriva per errori nostri ed evitabili, bisogna essere sinceri»

Le parole di Kosta Runjaić, tecnico dell’Udinese, nel post gara del match contro la Roma di Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore dell’Udinese Kosta Runjaić ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Roma del tecnico Claudio Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TMW:

ROMA – «Una squadra difficile da affrontare, che ha giocato già in Olanda, erano un po’ stanchi inizialmente, ci siamo chiusi bene ma nella ripresa non siamo riusciti a pungere ancora. Abbiamo subito dei gol evitabili causati da nostri errori, poi purtroppo è arrivata la sconfitta, si poteva evitare. Bisogna essere sinceri».

INTERESSE ROMA SU LUCCA – «Non so rispondere sul mercato, ne parliamo tra di noi, parliamo intensamente di determinate cose ma rimangono tra di noi, mi concentro sul Venezia».

UDINESE VISTA CON L’ATALANTA – «Il calcio si svolge nel presente, non conta quanto fatto con l’Atalanta o altrove. Il nostro stadio dev’essere un fortino contro tutti, abbiamo giocato in maniera solida nel primo tempo ma non in maniera ottimale per come eravamo noi e la Roma, dobbiamo esserne coscienti, dobbiamo migliorarci, affilare le armi, dare di più in campo, dobbiamo fare un passo in avanti nella mentalità».