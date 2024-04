Udinese Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bluenergy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bluenergy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Roma. Punti pesanti in palio per entrambe le formazioni. I friulani per cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra parta i giallorossi vogliono tornare alla vittoria dopo il pari col Lecce. La frenata del Bologna è un’occasione ghiotta per la squadra di De Rossi per avvicinarsi al quarto posto. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; N. Pérez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, H. Kamara; Pereyra; Lucca. All. Gabriele Cioffi.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Bove, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Udinese-Roma, orario e dove vederla

Udinese-Roma gara delle ore 18:00 della domenica, che continuerà la trentaduesima giornata della Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.