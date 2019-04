La Roma batte l’Udinese: prima sconfitta della gestione Tudor bis. L’obiettivo dei bianconeri resta la salvezza, ma occhio ai passi falsi

La Roma non brilla ma batte l’Udinese di misura (1-0) grazie al risveglio di Edin Dzeko. Tudor registra la prima sconfitta della sua formazione da quando ha rilevato la squadra. Il ko contro i giallorossi non allarma comunque l’ambiente friulano: la salvezza è possibile, soprattutto con la grinta mostrata ultimamente.

L’allenatore finora ha conquistato ben 7 punti in 4 partite: soltanto Milan e Roma hanno strappato punti ai bianconeri. L’Udinese resta al 16° posto a +5 dalla zona retrocessione, forte della gara da recuperare contro la Lazio. Dopo la sfida contro i biancocelesti, ci saranno, in ordine, le gare contro Sassuolo, Atalanta, Inter, Frosinone, Spal e Cagliari. L’obiettivo è quello di resistere alle big e totalizzare il maggior numero di punti nelle partite più accessibili per restare in Serie A.