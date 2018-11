Il nuovo allenatore dell’Udinese Davide Nicola ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la grande vittoria contro la Roma

Grande vittoria all’esordio sulla panchina dell’Udinese per Davide Nicola. I bianconeri affossano la Roma grazie ad uno splendido gol di De Paul. Queste le parole del tecnico: «Vincere contro la Roma è sempre gratificante, sia per il club che per i tifosi e i giocatori. Abbiamo affrontato una grande squadra, tutti lo sanno, e l’unico modo per vincere era giocare in questo modo. Sono molto felice, i giocatori mi hanno seguito in ogni indicazione con grande concentrazione. Ho chiesto loro di chiudere gli spazi, perché la transizioni sono fondamentali nel calcio d’oggi. In questo modo non potevamo attaccare come volevamo ma in questo modo potevamo focalizzarci sulle arre chiave del gioco».

Nicola prosegue: «Non avevamo interesse nel pressarli alti, perché la Roma è brava ad evitare il pressing. Abbiamo deciso di pressarli a centrocampo e rompere tutte le loro iniziative. Era la mia prima gara, tutti i giocatori e lo staff sapevano che era una situazione difficile e che serviva un’attitudine diversa. Arriverà il momento in cui riusciremo ad attaccare con continuità ma in questo momento, soprattutto dopo la pausa per le nazionali, non potevamo fare altrimenti. Non sarebbe stato saggio giocare in un altro modo».