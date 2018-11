Udinese, che gol di De Paul! Ma l’esultanza è tutta da vedere – VIDEO

L’attaccante argentino Rodrigo De Paul ha segnato un gol strepitoso contro la Roma, rendendosi protagonista con un’esultanza per i tifosi

Rodrigo De Paul si è fatto perdonare il brutto errore dal dischetto della partita contro l’Empoli. Dopo un primo tempo a corrente alternata, l’argentino si è reso protagonista nello strepitoso 1-0 che ha portato avanti l‘Udinese nella sfida con la Roma. Splendido tacco di Pussetto che serve l’argentino, che con uno slalom supera Juan Jesus e insacca alle spalle di Mirante. Esultanza particolare per De Paul, che si rivolge ai propri tifosi indicando il dischetto del calcio di rigore e alzando le mani in segno di scusa. Gran bella scena, con l’argentino ancora una volta protagonista in bianconero.