Udinese, il messaggio dei friulani a N’Dicka: «Siamo con te!»

L’Udinese, dopo il comunicato della Roma, ha immediatamente fatto sentire a Evan N’Dicka la propria vicinanza. Durante la partita infatti il difensore ha subito un malore che ha portato poi alla sospensione della partita. I giocatori e dirigenti friulani, oltre che mister Cioffi, hanno subito manifestato la loro solidarietà agli avversari.

Siamo con te, N’Dicka 💪

We are with you, Ndicka 💪 pic.twitter.com/eCdMTpSqCZ

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 14, 2024