Udinese, Runjaic: «TROPPI duelli persi, non importa i NOMI. Dobbiamo essere SQUADRA»

Le parole di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, nel post partita della sfida contro la Roma

Kosta Runjaic ha parlato a Dazn nel post partita di Roma-Udinese.

PAROLE – «Immaginavo una gara in cui saremmo stati un po’ più alti e in cui eravamo in grado di vincere più duelli, ne abbiamo persi troppi e abbiamo tenuto poco il pallone. non m’importa dei nomi, dobbiamo difendere e attaccare tutti insieme. La chiave resta quella dei duelli. Abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo giocato poco il pallone».