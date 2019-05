Udinese-Spal highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 37ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Spal highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 37° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio “Dacia Arena” di Udine, Udinese e Spal si sfidano nell’anticipo del sabato. Vincere. Questo l’imperativo per l’Udinese di Igor Tudor che nonostante i tre punti conquistati contro il Frosinone ha ancora da lottare vista la contemporanea vittoria dell’Empoli. Manca poco alla salvezza ma l’importante è non sbagliare proprio adesso. Arriva la Spal che ha ormai concluso il suo campionato, salvezza conquistata due giornate fa ed è tempo di programmare il futuro. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

UDINESE-SPAL 1-0: L’Udinese sfrutta il calcio di punizione alla perfezione. Rodrigo De Paul sventaglia al centro con l’esterno del destro, pallone per Samir che di testa anticipa Thiago Cionek e manda alle spalle di Gomis per il vantaggio della formazione friulana

UDINESE-SPAL 2-0: Ancora una palla inattiva fatale per la Spal, calcio d’angolo battuto con il destro dal solito Rodrigo De Paul che pennella per il colpo di testa di Stefano Okaka che sovrasta Vicari e manda alle spalle di Gomis per il raddoppio

UDINESE-SPAL 3-0: Terza rete dell’Udinese! Gol fotocopia di Okaka che sfrutta un altro assist perfetto di De Paul su calcio d’angolo

UDINESE-SPAL 3-1: Che gol di Petagna! Grandissimo gol del bomber del club estense, che si libera di Troost-Ekong con una bella finta e batte Musso con uno splendido tiro a incrociare.

UDINESE-SPAL 3-2: La SPAL ci crede! Cross di Kurtic dalla fascia e colpo di testa vincente di Valoti che anticipa Zegelaar e batte Musso

