Udinese, ter Avest: «Dura accettare la sconfitta. Spezia? Facciamo bene»

Ter Avest ha parlato al termine del match perso contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del difensore dell’Udinese

Hidde ter Avest, difensore dell’Udinese, ha parlato al termine del match perso contro l’Hellas Verona.

«È dura da accettare questa sconfitta, abbiamo avuto tante occasioni, preso due traverse. Era una partita difficile, su un campo difficile. Abbiamo retto, giocando bene creando occasioni, però c’è da fare gol. Mia prestazione? Sto bene, ho lavorato bene in preparazione e mi sento bene. Spezia? Bene per noi tornare subito in campo, dobbiamo fare bene».