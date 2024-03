Udinese Torino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Torino: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Blu Energy andrà in scena la sfida di Serie A tra Udinese e Torino. I friulani sono a caccia di punti salvezza dopo la bellissima vittoria contro la Lazio all’Olimpico. Tre punti pesanti e arrivati su un campo difficile, ma ora non è tempo di guardare indietro perché le insidie sono dietro l’angolo. Dall’altra parte i granata sono reduci da due pari contro la Fiorentina e con il Napoli al Maradona. Per Juric è l’ultimo treno per l’Europa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Giannetti; Pereyra, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin; Lucca. Allenatore: Cioffi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Lovato, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric (squalificato, in panchina Paro).

Udinese-Torino: orario e dove vederla

Udinese-Torino gara delle ore 15:00 del sabato, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Al Blu Energy Stadium sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.