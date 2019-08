Uefa Awards: ecco tutti i giocatori premiati. Van Dijk miglior giocatore

Uefa Awards, ecco tutti i giocatori premiati a Montecarlo. Domina il Liverpool di Van Dijk, De Jong e Messi gli altri riconosciuti

In concomitanza dei sorteggi al Grimaldi Forum di Montecarlo, la Uefa ha assegnato i premi con riferimento alla Champions League della scorsa stagione. In ordine di ruolo, Alisson si è aggiudicato il titolo di miglior portiere, Van Dijk quello di miglior difensore.

Frankie De Jong, ex Ajax ora al Barcellona, si aggiudica il riconoscimento come centrocampista di punta, il compagno Messi si porta a casa il titolo di miglior attaccante. A Van Dijk il premio grosso: è lui il miglior giocatore in assoluto della scorsa competizione.