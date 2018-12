Uefa, ufficiale: dal 2021 parte la UEL2, la terza competizione europea

Il congresso di Dublino ha sancito la novità nel calcio europeo: la UEL2 debutterà nel 2021 come terza competizione Uefa

Il congresso di Dublino della Uefa ha deciso: dal 2021 partirà ufficialmente la terza coppa europea per club. Dopo la Champions League e l’Europa League debutterà infatti la UEL2, la nuova competizione per tutte le squadre che non avranno accesso all’élite del calcio continentale. I club saranno 32, divisi in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Poi, prima degli ottavi, le seconde di ogni gruppo affronteranno le terze classificate in Europa League, che come accade per la Champions scenderanno nella competizione inferiore. Non è ancora chiaro con quale criterio vi accederanno le squadre dai vari campionati, di conseguenza neanche quante italiane potranno averci accesso. Per ora si sa che le partite saranno il giovedì, per lo più il pomeriggio alle 16.30, senza intaccare il normale svolgimento delle gare europee. Una vera e propria rivoluzione, per un calcio sempre più onnipresente nella vita dei tifosi.