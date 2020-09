Non c’erano dubbi sul passaggio di Miranchuk all’Atalanta, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. Ad annunciarla, lo stesso club nerazzurro tramite un comunicato sui propri canali ufficiali.

«Atalanta B.C. comunica l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Aleksey Miranchuk dal Lokomotiv Mosca. Nato il 17 ottobre (proprio lo stesso giorno della nascita del Club) 1995 a Slavjansk-na Kubani, nella Russia meridionale, è un trequartista mancino che ha qualità tecniche e balistiche sopra la media, duttile tatticamente e bravo sia a concludere che a mandare in gol i compagni».

Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼

The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙

⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020