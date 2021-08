UFFICIALE Colpo a effetto dell’Aston Villa: arriva Bailey dal Leverkusen

L’Aston Villa ha ufficializzato l’acquisto dal Bayer Leverkusen di Leon Bailey

Attraverso i propri canali ufficiali, l’Aston Villa ha annunciato l’acquisto dal Bayer Leverkusen di Leon Bailey. Un primo annuncio era già arrivato qualche giorno fa, ma era condizionato dal superamento delle visite mediche.

«Il 23enne ha completato le sue visite mediche e concordato le condizioni personali su un accordo fino al 2025. Bailey, che ha 10 presenze in nazionale per la Giamaica, ha segnato 39 gol e 22 assist in tre stagioni e mezzo con il Leverkusen in Bundesliga, oltre a giocare sia in Champions League che in Europa League.

Il capo allenatore Dean Smith ha dichiarato: “Leon è un giovane attaccante estremamente veloce con grande ritmo e creatività. Ha goduto di una carriera di successo a Leverkusen e ora non vediamo l’ora di vederlo mostrare le sue abilità e talenti per l’Aston Villa in Premier League”».