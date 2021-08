Calciomercato Monza: il club lombardo si rinforza in attacco con l’arrivo in prestito di Andrea Favilli dal Genoa

Il Monza batte un bel colpo in attacco. Come comunicato dalla Lega Serie B, infatti, il club lombardo ha chiuso con il Genoa per Andrea Favilli; punta classe ’97 che va a rinforzare la formazione di Stroppa.

Favilli, nell’ultima stagione al Verona, arriva al Monza a titolo temporaneo.