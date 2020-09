UFFICIALE Pescara, arriva Omeonga dal Genoa

Il Pescara ha ufficializzato l’acquisto dal Genoa di Omeonga

Attraverso un comunicato ufficiale, il Pescara ha annunciato l’acquisto dal Genoa del centrocampista Stephane Omeonga.

«La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Stephane Omeonga. Classe ’86, è una mezz’ala duttile. Può, infatti, agire anche da regista. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht. Il Pescara lo ha prelevato a titolo definitivo (contratto triennale) dal Genoa con cui ha collezionato 22 presenze in A tra il 2017 e il 2019. In precedenza per il belga 30 presenze nell’Avellino in B (stagione 2016 – 17). Ultimo anno tra Cercle Brugge e Hibernian».