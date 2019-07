Ufficiale, Peter Crouch si ritira: «Il calcio mi ha dato tutto» – FOTO

Peter Crouch ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Il centravanti inglese ha deciso di abbandonare il calcio giocato e lo ha comunicato con un post sui suoi profili social ufficiali.

L’attaccante ex Liverpool e Tottenham, ha segnato 22 reti con la Nazionale inglese e da oggi è ufficialmente un e calciatore: «Ho deciso di ritirarmi. Questo meraviglioso gioco mi ha dato tutto. Grazie a chi mi ha aiutato e mi è stato vicino a lungo» le sue parole.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2019