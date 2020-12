Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

PAOLO ROSSI – Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha ricordato Paolo Rossi, parole toccanti che ripercorrono tutti gli aspetti della loro amicizia: «Quando penso a chi mi ha insegnato a rialzarmi dai burroni della vita penso a Paolo. E anche lui mi ha confidato di aver pensato spesso a me. Il successo e le vittorie sono solo attimi di tregua dentro una resistenza umana cementata dalla capacità di non cedere al dolore».

IL RETROSCENA DI CR7 – Cristiano Ronaldo taglierà il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Juve questo pomeriggio a Marassi. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrarlo, svelando anche un retroscena.

OSIMHEN – Il Napoli lavora per avere Victor Osimhen al massimo della forma in vista della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus del 20 Gennaio 2021. L’attaccante nigeriano è out per una lussazione della spalla e secondo il Corriere del Mezzogiorno, nonostante la riabilitazione stia andando per il meglio, ci sono stati delle complicazioni dovute a dei danni a tre nervi del braccio.

LA VERSIONE DI BOBO – Christian Vieri ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha fatto il punto sulla Serie A. L’ex centravanti della Nazionale ha espresso il proprio pensiero in merito a Inter, Juventus, Milan e Napoli. Le sue parole