Ore 10.05 – Italia Spagna, gli Azzurri non saranno soli: a Wembley 10mila tifosi – Allo stadio Wembley ci sarà anche la spinta dei tifosi italiani che saranno all’incirca 10mila sugli spalti per Italia-Spagna. La notizia

Ore 9.15 – Calciomercato Napoli, sondaggio del Manchester City per Zielinski: i dettagli – Il Manchester City sarebbe in pressing per Piotr Zielinski. I Citizens avrebbero già faccio un sondaggio sia con gli azzurri con che l’agente del polacco. La notizia

Ore 8.50 – Spinazzola, il chirurgo che lo ha operato: «Tornerà alla grande, l’ho visto grintoso» – Il chirurgo Lasse Lempainen, che ha operato Leonardo Spinazzola, ha parlato del recupero dell’esterno della Roma e della Nazionale. Le parole

Ore 8.20 – Italia Spagna: testa fredda, cuore caldo, piedi per terra – Il grande giorno di Italia Spagna è arrivato: questa sera a Wembley gli Azzurri di Mancini si giocano la semifinale da favoriti. L’editoriale