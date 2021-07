Italia Spagna, gli Azzurri non saranno soli: a Wembley 10mila tifosi

Allo stadio Wembley ci sarà anche la spinta dei tifosi italiani che saranno all’incirca 10mila sugli spalti per Italia-Spagna

Italia-Spagna è alle porte. Questa sera gli Azzurri scenderanno in campo per conquistare un posto nella finale di Euro 2020. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo faranno spinti anche dai tifosi italiani che sugli spalti di Wembley saranno all’incirca 10mila.

La UEFA ha messo a disposizione 6mila biglietti per gli italiani, ma con i bagarini si è arrivati alla doppia cifra. Neanche i prezzi dei biglietti hanno fermato la voglia di tifare la nostra Nazionale: da 185 a 595 il costo dei tagliandi per assistere al match di Londra. Ma nessun timore, per l’Italia questo e altro.