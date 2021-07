Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.00 – Roma, si ferma Villar – Come riporta il Corriere della Sera, brutta distorsione al ginocchio sinistro per Gonzalo Villar: potrebbe tornare a Roma per recuperare dall’infortunio in vista dell’esordio in Serie A. Su di lui aveva preso informazioni anche il Sassuolo

Ore 09.40 – Ronaldo salta il Trofeo Berlusconi – Come spiegato da La Stampa, tutto era già previsto però. Nessun giallo: l’assenza del portoghese era già stata programmata nei piani di lavoro, della gestione della preparazione.

Ore 09.20 – Lazio, Sarri deve scegliere il capitano – Al di là del calciomercato, in casa Lazio c’è un’altra importante decisione da prendere. Il riferimento è a chi raccoglierà l’eredità di Lulic e indosserà dunque la fascia da capitano. Considerando l’incandidabilità di Radu, che ha sempre preferito lasciare il titolo ai compagni, i nomi in lizza sarebbero due: Immobile e Milinkovic.

Ore 09.00 – Mkhitaryan a cuore aperto – Henrik Mkhitaryan si racconta: le parole del fantasista armeno della Roma tra gli obiettivi stagionali e l’arrivo di Mourinho al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni

Ore 08.50 – Kaio Jorge Juventus, parla il presidente del Santos – Il presidente del Santos Rueda, ai microfoni di Estadio97, ha fatto chiarezza sul possibile trasferimento di Kaio Jorge alla Juve. Le sue dichiarazioni.

Ore 08.20 – Shomurodov Roma, oggi nella Capitale: Mourinho ha scelto il ruolo – Shomurodov oggi a Roma per le visite mediche. Mourinho intanto si sfrega le mani per la sua duttilità. I DETTAGLI