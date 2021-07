Bayern Monaco Napoli 0-3, show azzurro: Osimhen sugli scudi, doppietta

Il Napoli stravince in casa del Bayern Monaco per 3-0. Grande protagonista Osimhen autore di una doppietta

Nella prima amichevole di livello internazionale, il nuovo Napoli di Luciano Spalletti conquista subito un grande successo. In casa del Bayern Monaco, gli azzurri si impongono infatti per 3-0. Dopo un primo tempo dove i bavaresi fanno di più la partita, ma i partenopei tengono botta grazie a un Koulibaly monumentale, nella ripresa si scatena Victor Osimhen che regala al Napoli una vittoria che dà grande fiducia in vista del futuro.

Il nigeriano la sblocca al 70′ con un bel tiro di destro dal limite dell’area, dopo un ottimo recupero palla da parte di Ounas. Il tandem poi si ripete un minuto dopo con l’algerino che serve ancora Osimhen che col piattone batte Ulreich. Gli azzurri controllano la sfida e all’86’ calano anche il tris grazie a una splendida conclusione di Machach dai 25 metri che si infila all’angolino.