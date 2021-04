Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.20 – Focolaio Nazionale, la Serie A rischia la zona rossa – Il focolaio sviluppatosi nella Nazionale Italiana preoccupa non poco la Serie A alla vigilia della ripresa del campionato: perché non rinviare l’intera giornata? L’editoriale

Ore 9.00 – Napoli, che potenza l’attacco: numeri da paura per i calciatori offensivi – Il Napoli di Gattuso non delude in quanto a gol e l’attacco ha grandi numeri: quasi tutte le reti sono segnate da calciatori offensivi. I numeri

Ore 8.40 – Focolaio Nazionale, tra i membri dello staff positivi anche Vialli e De Rossi – Tra i quattro membri dello staff dell’Italia positivi al Covid-19 ci sarebbero anche Vialli e De Rossi. La notizia

Ore 8.20 – Inter, Conte suona la carica: le sue squadre accelerano nel finale di stagione – Tre partite in una settimana per l’Inter che può contare sul fattore Conte. La notizia