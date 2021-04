Conferenza stampa Semplici: «Ceppitelli out, Cragno ci sarà»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Verona.

CEPPITELLI – «Non sarà della partita. Ha questo problema al polpaccio e non sarà convocato».

MARIN – «È tornato ieri sera. Non è nelle migliori delle condizioni a causa delle tre partite in 8 giorni ma lo porteremo con noi perchè è un giocatore importante».

SOSTA – «Sono stati 10 giorni importanti, dove abbiamo cercato di migliorare quei 3-4 principi che avevo trasferito al mio arrivo. Il Verona sta facendo un grande campionato e quindi sta a noi provare a fare una bella partita per portare il risultato a casa».

VERONA – «È una squadra di valore, allenata da due anni dallo stesso tecnico.Ha una mentalità importante, riescono a fare grandi partite e prestazioni. Dovremo cercare di portare a casa un risultato positivo perchè per noi è la vita. Bisognerà scendere in campo con una mentalità agguerrita cosa che fino ad oggi non siamo riusciti a fare».

CRAGNO – «Tutto sotto controllo, ha fatto il tampone ed è negativo. Sarà tra i convocati».

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24