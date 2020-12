Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

11:46 – RINNOVO CALHANOGLU – Mercoledì la dirigenza rossonera, campeggiata da Paolo Maldini e Frederic Massara incontrerà l’agente di Hakan Calhanoglu, Stipic, per discutere sul rinnovo di contratto. L’ex Bayer Leverkusen chiederebbe non meno di 6 milioni di euro netti a stagione, il Milan non vorrebbe superare i 3,5.

11:07 – KJAER RECUPERO – Simon Kjaer, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, starebbe lavorando duro per recuperare il più presto possibile dall’infortunio. Ieri, il Milan ha perso Matteo Gabbia (al suo posto contro il Parma Kalulu) e ora necessita del recupero del danese. Qualora l’ex Siviglia non dovesse farcela contro i rossoblu, rientrerà certamente per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi.

10:45 – LA RABBIA DEL PAPU – Il capitano dell’Atalanta Alejandro Gomez ha risposto alle parole del tecnico Gian Piero Gasperini con una stories su Instagram. Ieri l’allenatore atalantino aveva chiesto l’intervento della dirigenza dopo il suo litigio con Gomez. Queste le parole del Papu: «Cari tifosi atalantini vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Solo volevo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità su tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano».

ORE 9.40 – RIPRESA – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Tuttosport commentando la ripresa del campionato di Serie A avvenuta lo scorso maggio al termine del periodo di lockdown: «C’era un’esigenza di dare una risposta concreta a questo mondo. Si fanno grandi sacrifici e servivano risposte. Poi ci ha mosso la passione, non solo la mia ma quella di milioni di italiani. E poi il senso di responsabilità e la lungimiranza perché non far ripartire un sistema economico così importante avrebbe determinato scompensi devastanti».

ORE 9.30 – LA VERSIONE DI MORATTI – L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato ospite della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport. Queste le sue parole.

ORE 8.50 – CONTE VUOLE 4 CESSIONI – Senza più l’obbligo del doppio impegno stagionale, Antonio Conte esige una rosa più snella per la sua Inter. L’imperativo per la dirigenza, quindi, è quella di cedere tutti quei giocatori che non sono più funzionali al progetto.

ORE 8.30 – HAALAND ALLA JUVENTUS – Erling Haaland si è aggiudicato l’edizione del Golden Boy 2020, e questa sera verrà premiato nella cerimonia di Tuttosport. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’attaccante al quotidiano torinese: «Io penso solo a giocare con impegno, ad allenarmi e a migliorare ogni giorno di più».