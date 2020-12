Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore dei sanniti

VIOLA – «E’ convocato, finalmente sta bene e si allena da tre giorni stabilmente con la squadra. Non è pronto per giocare dall’inizio, è fuori da marzo e ci vorrà del tempo. Averlo recuperato, però, ci fa tanto piacere e ci dà grande soddisfazione. Non ha più dolori, è un’arma in più per raggiungere i nostri obiettivi».

IAGO FALQUE – «Ci vuole cautela. Aveva 15-20 minuti nelle gambe, a Sassuolo ha fatto benissimo. Non so se schierarlo dall’inizio o metterlo in campo per una mezz’ora, ma vale lo stesso discorso fatto per Viola. E’ un’arma in più per noi, sappiamo tutti quanta qualità abbia e che tipo di calciatore sia».

SFIDA TRA FRATELLI – «Sarà difficile averlo affianco come avversario, per la stima e per l’amore che c’è. Naturalmente penseremo alle rispettive squadre sperando di vincere la partita, ci godremo il momento sapendo che le nostre famiglie, i nostri genitori e i nostri nipoti si emozioneranno tanto e ricorderanno per sempre questa giornata».