Un Toro di debuttanti verso l’esordio in Europa League

Domani il Toro fa il suo debutto in Europa League contro il Debrecen, che in quanto ad esperienza internazionale è superiore ai granata

Giornata di vigilia per il Toro di Mazzarri, che domani ad Alessandria farà il suo esordio in Europa League contro il Debrecen. Il tecnico granata oggi presenterà la gara alle 13.30, e poi nel primo pomeriggio dirigerà l’ultimo allenamento prima della sfida. Gli ungheresi invece arriveranno oggi in Piemonte, e la loro vigilia si svilupperà tutta al Moccagatta. Dal punto di vista tecnico il Toro è nettamente superiore al Debrecen, che tuttavia può puntare su una migliore condizione tecnica, i magiari sono al lavoro da 45 giorni, ed esperienza.

Tutti gli elementi della rosa ungherese hanno infatti almeno assaporato l’aria delle competizioni europee nel preliminare disputato, mentre molti nel Toro ne sono a digiuno. Se Sirigu e Nkoulou hanno infatti alle spalle buone esperienze nelle coppe, come anche Iago e Zaza, molti titolari di domani sera non sono mai scesi in campo in competizioni Uefa. E il caso di colonne della squadra, come Belotti, Izzo, Baselli, Meitè e Berenguer. E aggiungendo Bremer, che domani dovrebbe essere in campo dall’inizio, sarebbero 6, su 11, i debuttanti nella formazione iniziale.

Ma il deficit a livello di esperienza potrebbe anche non essere una zavorra per il Toro. I debuttanti potrebbero infatti volare sull’ali dell’entusiasmo tipico del debutto, spingendo l’intera squadra a dare il meglio di sé. L’approccio a gare simili non è semplice, e forse proprio questa eccitazione potrebbe risultare decisiva. Difficile che possa apportarla anche Lyanco, ma il brasiliano è arruolabile per la sfida di Europa League, e il Toro ha una freccia in più nella propria faretra. L’ex San Paolo ha smaltito il problema muscolare accusato a Bormio, e rappresenterà certamente una risorsa importante per la gara di ritorno in Ungheria.