Under al Marsiglia, è ufficiale: il comunicato della Roma

La Roma ha concluso la trattativa con l’Olimpique Marsiglia per Cenzig Under: accordo trovato per il prestito, è ufficiale

La Roma ha messo a segno la prima operazione di mercato in uscita. Il club giallorosso, infatti, ha annunciato ufficialmente il prestito di Cenzig Under all’Olympique Marsiglia.

Seconda esperienza in prestito in due anni per il laterale turco che era appena ritornato alla base dal Leicester dove non aveva trovato molto spazio. Dovrebbe seguirlo in Francia anche Pau Lopez lasciando spazio in porta a Rui Patricio.