Ungheria Varga, paura per l’attaccante: esce in barella, apprensione sugli spalti

Grande paura durante Scozia-Ungheria: al 70′ Barnabas Varga è stato vittima di un duro scontro nell’area scozzese con il portiere Gunn. In particolare l’attaccante ungherese è rimasto a terra per alcuni minuti dopo essere caduto malamente a terra.

Hungary players have formed a border around Barnabas Varga, who is on the floor. Worrying scenes in Stuttgart. Players fuming with how long it has taken to get the stretcher on after Varga clashed with Scotland keeper Angus Gunn.

#Euro2024 pic.twitter.com/PGzT78iPGq

— Aadam Patel (@aadamp9) June 23, 2024