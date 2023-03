Union Berlino, Thorsby: «Mi sono divertito molto alla Sampdoria, ma l’intera situazione era insopportabile...»

Morten Thorsby, centrocampista dell’Union Berlino, ha parlato della passata esperienza alla Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni

Morten Thorsby, centrocampista dell’Union Berlino, ha parlato della passata esperienza alla Sampdoria.

DICHIARAZIONI – «Ero felice in Italia. Mi sono divertito molto alla Sampdoria, ma l’intera situazione e il modo in cui tutto è andato a finire era insopportabile. C’era molto stress, non sapevi dove avresti giocato, cosa stesse succedendo. Allo stesso tempo, era stata una stagione lunga e difficile. La scorsa estate ho forzato troppo e in autunno ero esaurito. Avevo bisogno di tempo per riprendermi».