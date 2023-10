United vs City: il derby di Manchester e la difesa di Ten Hag da parte di Pep Guardiola

Ore 16.30 di domenica 29 ottobre, Manchester si fermerà per assistere al derby tra United e City. Sarà l’incontro 191 tra le due formazioni

Ore 16.30 di domenica 29 ottobre, Manchester si fermerà per assistere al derby tra United e City. Sarà l’incontro 191 tra le due formazioni, che da un po’ bel po’ di tempo hanno capovolto le loro storiche gerarchie e oggi i primi sembrano un po’ nobili decaduti, mentre i secondi sono nel momento più brillante della loro vita. Gli impegni in settimana hanno fatto sorridere entrambi, anche se la modalità di acquisizione dei 3 punti è stata diversa. I Red Devils hanno dovuto soffrire le pene dell’inferno per avere la meglio del Copenaghen e buon per loro che Onana al 97′ ha salvato la vittoria parando il rigore a Larsson. Il City sul campo dello Young Boys non ha certo fatto la sua migliore prestazione, ma è bastato che Haaland trovasse un po’ della consueta ispirazione per vincere 3-1 e chiudere il girone d’andata a punteggio pieno, laddove i cugini devono invece procedere in rimonta se vogliono accedere agli ottavi di finale.

L’ultima volta che si sono incontrati in Premier all’Old Trafford, tutto è avvenuto nel secondo tempo, con Bruno Fernandes e Rashford – nato a cresciuto a Manchester – a rovesciare il vantaggio di Grealish. Ma il ricordo più fresco, più piacevole per chi ha vinto e più bruciante per chi ha perso, è la finale di FA Cup di pochi mesi fa, quando Pep ha baciato la coppa, dopo che la doppietta di Gundogan ha reso inutile il momentaneo 1-1 di Bruno Fernandes. E in quella gara De Bruyne ha confermato ancora una volta quanto le sue giocate appartengano alla categoria dei geni.

La legge dei grandi numeri direbbe pareggio: lo United non divide la posta con l’avversario da ben 21 gare. Ma un punto servirebbe a poco ad una squadra confinata all’ottavo posto e anche ai Citizens, che andrebbero a -4 dal Tottenham, formazione che va presa sul serio ancora di più di quanto si faccia in Italia con la Juventus, visto che non ha le coppe sta procedendo con un ritmo spedito. Alla vigilia della sfida, Ten Hag ha proposto quest’analisi sul momento dei suoi: «Arriviamo bene nell’area avversaria e poi facciamo fatica a trovare il gol. Abbiamo una strada da percorrere, vedo aspetti positivi e vedo anche aspetti negativi. Stiamo andando comunque nella direzione giusta». Dal canto suo, Guardiola ha difeso il collega ricordando che sono state giocate solo 9 partite di Premier League e che lo United ha la possibilità di scalare la classifica non appena infilerà una sequenza di vittorie consecutive. Un messaggio che vale non solo per la considerazione dell’avversario e del suo valore, ma anche come indicazione generale per chi formula giudizi troppo netti quando si è ancora nel mese di ottobre.