Dopo l’eliminazione dai Mondiali in Qatar, in Uruguay si pensa a Bielsa come successore sulla panchina della Nazionale.

Secondo quanto riportato da Tyc Sports, ci sarebbe il nome di Bielsa per sostituire Diego Alonso.