Usa Bolivia: il ritorno di Christian Pulisic dove tutto É INIZIATO

Christian Pulisic con i suoi USA debutteranno all’edizione della Copa America 2024 nel match contro la Bolivia

Stanotte, alle ore 00.00 (diretta su Mola Tv), Usa-Bolivia aprirà il gruppo C (l’altra sfida del girone, tre ore più tardi, è Uruguay-Panama). Tra i giocatori più attesi c’è il milanista Christian Pulisic, in gol con il Brasile nell’ultimo test. The Athletic ha scritto a proposito del rossonero: «Christian Pulisic non ha cercato le luci dei riflettori. È stato consacrato volto del calcio statunitense a 17 anni, un ruolo che sta abbracciando ora a 25 anni. E se gli Stati Uniti vogliono vincere questa Copa America, avranno bisogno che lui faccia la differenza».

La gara di stasera è un ritorno alle origini, per certi versi. Al momento in cui, alla sua terza apparizione in nazionale nel 2016, mette a segno il suo primo gol quando ancora non è maggiorenne. Lo fa in un’amichevole proprio contro la Bolivia, l’avversaria di stasera. Un mese dopo aver segnato il suo primo gol in Bundesliga con il Borussia Dortmund, il 17enne attaccante diventa il più giovane marcatore dell’era moderna degli Stati Uniti, realizzando il gol finale nella vittoria per 4-0, togliendo il record a Juan Agudelo. Christian entra al 63′ e ci mette 6 minuti a trovare la vita di una rete storica, che inaugura per lui una serie non banale, a oggi assestata sui 29 gol. Una rete tutto sommato semplice, un destro a tu per tu con il portiere, da attaccante freddo quale poi ha dimostrato di essere nel corso della sua carriera.