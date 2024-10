Vaciago: «Calendario folle, ma anche gli ingaggi. L’unica soluzione sarebbe…»

L’analisi di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulle possibili soluzioni relative al calendario nel mondo del calcio. I dettagli

Guido Vaciago ha analizzato su Tuttosport il calendario sempre più fitto che coinvolge anche la Serie A.

SINDACATO CALCIATORI – «Il sindacato dei calciatori è un concetto che fa ridere solo a pensarci, un ossimoro dal grande potenziale comico. La parola sindacato, per quanto impolverata, indica ancora un concetto importante, ma solo quando, e se, si occupa di chi non ha diritti, di chi è sfruttato, di chi non riesce a farsi sentire. Un’élite che si prende il 75% del fatturato complessivo del calcio mondiale tra stipendi e commissioni per gli agenti e protesta per le condizioni di lavoro, non si può proprio sentire».

CALENDARIO FOLLE – «Se il calendario è folle è per la necessità dei club di incassare, una voracità generata più dal disperato bisogno di tamponare i costi legati ai calciatori che per la volontà di incassare dei proprietari (tranne qualche rara eccezione). È un cane che si morde la coda: il giocatore chiede più soldi, il club rimedia quei soldi giocando più partite e il giocatore protesta perché gioca troppo».

PROPOSTA – «Chissà cosa pensa la Fifpro della proposta di tagliare del 20% il numero delle partite in calendario e contestualmente dare una sforbiciata del 20% agli ingaggi? Il problema di questa situazione è che nessuno fa un passo indietro e, anzi, tutti si fanno la guerra (legale), minacciando cause, rivolgendosi alla istituzioni politiche o giuridiche europee. E così non si risolve niente».