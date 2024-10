Alluvione Valencia, il comunicato del club: «Uniti come sempre»

Valencia, le parole della società dopo l’alluvione che ha colpito la città lasciando tante vittime e molti danni

Notizie drammatiche dalla Spagna, dove un alluvione si è abbattuta sulla città di Valencia: tanti i danni e ancora di più le vittime, più di 90 quelle accertate. Di seguito il comunicato della squadra.

UNITS COM SEMPRE 🦇 Reiterem la nostra solidaritat i sentim enormement esta tragèdia que afecta a la nostra província. Molta força també a tots els serveis d'emergència i professionals que continuen treballant intensament. De nou, ànim a totes les víctimes i estem a… pic.twitter.com/i5h0QgU3B4 — Valencia CF (@valenciacf) October 30, 2024

«UNITI COME SEMPRE. Ribadiamo la nostra solidarietà e siamo profondamente dispiaciuti per questa tragedia che colpisce la nostra provincia. Molta forza anche a tutti i servizi di emergenza e ai professionisti che continuano a lavorare intensamente. Ancora una volta, siamo vicini a tutte le vittime e siamo a disposizione delle autorità e delle persone colpite per aiutare in ogni modo possibile».