Dopo la vittoria sulla Juventus, il dirigente ed ex portiere Van der Sar ha parlato della vittoria ottenuta ieri sera dal suo Ajax.

Al De Telegraaf, l’ex portiere della Juve ha così parlato:« La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo, abbiamo già incassato 90 milioni dalla Champions – le sue parole -. Questo successo è più importante dei soldi, non m’importa davvero dell’aspetto economico, anche se è importante comunque. Sia per gli stipendi che per i trasferimenti, ma anche per l’immagine dell’Ajax. Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto, adesso si sta lavorando a un progetto serio e stiamo centrando i risultati al primo colpo. Per questo e per tutto quello che c’è dietro, mi godo il risultato».