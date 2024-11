Andrea D’Amico, agente di Paolo Vanoli, ha parlato prima di Juventus Torino, ecco cosa ha svelato sul tecnico granata alla vigilia della sfida

Paolo Vanoli si prepara a vivere il suo primo derby della Mole. Domani sera andrà infatti in scena Juventus Torino tra le mura dell’Allianz Stadium, vale a dire l’attesissima stracittadina piemontese. Proprio in previsione dell’incontro Andrea D’Amico, agente (e amico) dell’allenatore, si è soffermato con piacere nella lunga intervista rilasciata per Calcionews24. Un estratto delle sue parole:

ANDREA D’AMICO, AGENTE DI VANOLI – «Il derby è una partita molto importante. Come si dice in questi casi i ragazzi devono buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sarà difficile nello stadio della Juventus ma sai…le partite sono imprevedibili a volte. Come le puoi perdere per degli errori, a volte le puoi anche vincere. E questa è anche la bellezza del calcio. Il Toro ci arriva concentrato e determinato, vediamo quale sarà il risultato. Visto anche il Milan l’altra sera…sembravano loro il Real Madrid al Bernabeu».

