Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Napoli: le dichiarazioni LIVE del tecnico

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Torino Napoli, qui l’intervista integrale dell’allenatore alla vigilia del match valido per la giornata 14 di Serie A

Paolo Vanoli è pronto a ritrovare un pagina importante del suo passato e, in questo caso, tale pagina ha un nome e un cognome ben precisi: Antonio Conte. Domani pomeriggio tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena l’attesissimo match Torino Napoli. Gara valida per la giornata numero 14 di Serie A, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 15 in punto.

Vanoli, collaboratore dell’attuale numero uno campano all’Inter così come con la Nazionale italiana, vorrà quindi provare a stupire davanti al pubblico amico. Un’impresa che si preannuncia ardua per lui, al limite dell’impossibile, ma non per questo già persa in partenza. Se i granata sono reduci da due mesi – sportivamente parlando – difficili, d’altro lato il club partenopeo guarda tutti dalla vetta della classifica e per una ragione o per l’altra ambo le compagini ‘godono’ di una disperata necessità di punti. Riuscirà il Toro a ribaltare i pronostici? Vediamo la conferenza stampa LIVE di Paolo Vanoli alla vigilia di Torino Napoli, l’intervista integrale a partire dalle ore 12.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli pre Torino Napoli:

Come sta la squadra?

«Bene, abbiamo lavorato bene. Siamo stati fortunati, abbiamo recuperato anche Tonny (Sanabria, ndr) che ha avuto un piccolo fastidio. Manca solo Ilic».

Cosa ne pensa del Napoli, ora prima in classifica?

«Hai detto bene, affrontiamo una squadra in forma, costruita da un fuoriclasse che è il suo allenatore. Una rosa vincente che ha aggiunto giocatori con mentalità vincente, come Lukaku che ha iniziato a vincere con Conte all’Inter, ma anche McTominay. E in panchina ci sono dei giocatori che sarebbero titolari in tante altre squadre. Si meritano questo primato, so come lavora il mister e sarà una pretendente alla lotta scudetto ma non è in vantaggio rispetto all’Inter».

Emozionato ad affrontare Conte?

«Innanzitutto lo ringrazio per le belle parole di ieri in conferenza. Sapete quanto sia stato importante non solo come allenatore, ma anche come persona nel mio processo di crescita. Ho avuto una grande fortuna. Domani incontrerò un gruppo di persone, il suo staff, con cui abbiamo lavorato bene e abbiamo avuto grandi persone. Anche Orali, un’altra persona che è stata fondamentale nel mio percorso. Poi oltre ciò che ho visto e che ho imparato, c’è un aspetto umano. Il rapporto di amicizia…la moglie Betta mi ha dato una mano quando sono arrivato a Torino. Questo fa capire il rapporto che abbiamo. Ma le emozioni passeranno quando l’arbitro sfiderà il calcio d’inizio, sarà una battaglia perché poi si diventa nemici»

Njie cosa sta dando? Sta pensando al tridente?

«Ti rispondo semplicemente che tutti i giocatori della rosa sono e devono essere pronti per giocare. Ho dimostrato più di una volta quanto ci credo nel gruppo, quanto rispetto che ha una carriera importante. Non guardo in faccia il cartellino, l’esperienza. Nije è un esempio, Dembelè lo è stato, Aron ha fatto il suo esordio. Ma questo è un processo giusto. Nije deve continuare a dare questo contributo importante vista la sua giovane età. Non deve avere nessuna responsabilità, deve continuare a fare ciò che vuole fare»

E’ rimasto stupito dalle parole di Cairo su una possibile cessione del Torino?

«Assolutamente no, ne stupito né sorprese. Il presidente credo che le sue siano state parole di buon senso e responsabilità»

Ma nell’ambiente avvertite che sia vicina una svolta societaria?

«No, guarda, in questo momento la cosa bella del gruppo squadra è che stiamo pensando di uscire insieme da questo momento. Le cose extra calcio ho una certa esperienza e me le faccio scivolare addosso. Per la mia grande esperienza ti dico che sono altre le difficoltà»

Se il cambio di società è vicino ha paura per il mercato di gennaio?

«Ma guarda, parlo spesso con il presidente e col direttore. Andiamo avanti per la nostra direzione a livello tecnico-tattico»