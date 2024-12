Torino, Vanoli in conferenza stampa pre Udinese: le parole alla vigilia del match di Serie A

Paolo Vanoli in conferenza stampa prima di Udinese Torino, vediamo qui riportata l’intervista dell’allenatore granata alla vigilia della partita di Serie A

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Udinese Torino. Giornata di vigilia sulla sponda granata del Po, domani – tra le mura del Bluenergy Stadium alle 12e30 – va in scena Udinese Torino, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. Due squadre, quella piemontese e quella friulana, reduci da un percorso tutto sommato simile (almeno fino a questo momento) in campionato. Entrambe dopo un inizio sfavillante infatti, hanno affrontato un periodo autunnale decisamente complicato. Ed è così che la formazione di Kosta Runjaić, come quella di Paolo Vanoli, si trovano ora alla ricerca di punti preziosi per consacrare la definitiva fuoriuscita dalla recente crisi di risultati.

Lo sa bene il tecnico del Toro, che nella sala conferenze che trova ubicazione nel ventre dello Stadio Grande Torino, analizza con i cronisti presenti la partita in programma in quel di Udine. Sentiamo quindi la conferenza stampa di Paolo Vanoli a 24 ore esatte da Udinese Torino di Serie A: la sua intervista raccolta LIVE da Calcionews24, microfoni aperti a partire dalle ore 12.30 in punto.

Paolo Vanoli in conferenza stampa pre Udinese Torino:

Come sta la squadra fisicamente?

«Bene. Abbiamo recuperato Milinkovic e Njie. Il primo aveva un piccolo problema all’addome e Njie aveva subito un trauma al ginocchio. Ma sono entrambi con noi. Contro il Bologna abbiamo dimostrato che a livello fisico ci siamo, sappiamo benissimo l’importanza di questa gara: nelle ultime due dell’andata ci sono punti importanti, ora abbiamo il focus concentrato ad Udine»

Che Udinese si aspetta domani?

«Vengono da un risultato importante a Firenze, la loro cultura è di trovare giocatori strutturali e fisici. Servirà attenzione, la difficoltà sarà sui corner: superano quasi tutti il metro e 90, poi Thauvin ha fatto tre gol ed è un giocatore di qualità, insieme a Lucca si sta confermando. Per me è una squadra completa, non è una sorpresa. E sul piano fisico ci impegnerà molto»

Un bilancio sui primi mesi al Toro?

«Mah…sicuramente dobbiamo guardare avanti, costruire qualcosa in prospettiva futura. E’ iniziato un nuovo ciclo. Abbiamo detto: in questa prima parte ci sono stati risultati positivi e negativi, stiamo trovando un nuovo concetto. Non pensavamo di trovare così tante difficoltà, ma è anche dovuto al percorso. Come ho sempre detto: gli obiettivi nel percorso cambiano, ora ci focalizziamo per arrivare il prima possibile a punti importanti»

Ilic potrebbe supportare le punte per aiutare nella fase offensiva?

«lic penso che abbia le qualità per farlo. Quello che sta facendo è il suo ruolo ideale: abbiamo tanti giocatori con qualità importanti che possono saltare l’uomo e mettere anche l’ultima palla, come Vlasic. Però oggi non possiamo soffermarci su questioni qualitative, adesso serve anima, ci vuole forza forza. Le qualità dobbiamo lasciarle da parte, ma davanti dobbiamo mettere il Toro e la squadra. Poi le qualità ognuno di noi ce le ha e dobbiamo esprimerle».

Dai quinti cosa si aspetta in questo Udinese Torino?

“Come dico sempre ai quinti. Per fare bene la fase difensiva, bisogna attaccare perché così i loro quinti ti seguono. Ma devono anche fare gli uno contro uno, su quello stiamo migliorando. Quello che voglio è che i quinti attacchino di più per costringere gli altri alla difensiva. Questo è quello che sto cercando»

Come sta Walkiewicz, sarà della partita?

«No, ha avuto una crisi respiratoria contro il Bologna. Stiamo facendo accertamenti, ma non sarà della partita il ragazzo. Spero di recuperarlo per la prossima»

Quanto è importante questo Udinese Torino da 1 a 10?

«Beh…11!. Voi mi avete un po’ riso in faccia quanto dicevo che i punti salvezza erano la priorità, ma vuol dire che non sono uno stupido. In queste due partite, prima a Udine su un campo difficile contro una squadra complicata e lo ha dimostrato, ci sono punti importanti come a Empoli»

Quale giocatore ruberebbe all’Udinese per il Torino?

«Nessuno. Assolutamente nessuno»

Come sistemerà la difesa domani?

«In questo periodo qui tra squalifiche e infortuni ce ne sono capitate un po’…Chi va in campo e chi subentrerà dovrà dare il 110%. L’ho detto: non puoi andare sotto con il Bologna per un errore del genere, tiriamoci su le maniche e andiamo avanti»

Su quali tasti ha battuto in spogliatoio?

«Ho fatto vedere il percorso ai ragazzi: ho fatto vedere i dati delle prime 7 gare e delle ultime 10. Questa è la nostra realtà! Inutile nascondersi, se ci nascondiamo vuol dire che stiamo sbagliando. Ho imparato che quando metti davanti alla realtà, capisce e non sono chiacchiere. Preferisco far vedere ai miei giocatori sempre la realtà! E come ho sempre detto il primo obiettivo era raggiungere i punti salvezza…quindi è tutto chiaro, è tutto chiaro»