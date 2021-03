Rapahel Varane non si schiera in merito alla situazione di Benzema in Nazionale: nessuna convocazione con la Francia dopo il caso Valbuena

«Su Karim la mia posizione è semplice: mi faccio da parte, non devo parlare io, così come nessuno dei miei compagni. Non sono il più adatto a parlare dell’assenza di Karim in Nazionale. Siamo compagni di squadra da anni, abbiamo vinto 4 Champions League. Non mi sento a mio agio a parlarne. È un grande lavoratore e continua a migliorare».