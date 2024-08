Velasco oro: i complimenti di Inter e Lazio, le ex squadre

I complimenti di Inter e Lazio a coach Julio Velasco, ex dirigente dei due club, dopo lo storico olimpico dell’Italvolley femminile a Parigi 2024

Julio Velasco ha guidato l’Italvolley femminile ad uno storico primo oro alle Olimpiadi 2024: un ennesima tacca per il tecnico argentino, che nel suo passato ha avuto anche un piccolo excursus nel mondo del calcio, come dirigente di Lazio e Inter. Il primo a chiamarlo fu il presidente Cragnotti come direttore generale nella Lazio dello Scudetto: nonostante il trionfo alcune tensioni con Eriksson e altri dirigenti portarono all’addio. In seguito ricoprì la carica anche nell’Inter di Moratti. E oggi entrambe le sue squadre hanno voluto omaggiarlo per la storica medaglia d’oro.

INTER – «FANTASTICHE Le azzurre del volley si impongono con un netto 3-0 sugli Stati Uniti e conquistano la prima storica medaglia d’oro nella pallavolo femminile a Parigi 2024. Complimenti ragazze».

PAROLE – «Nella storia al primo colpo! Complimenti a coach Velasco e a tutte le ragazze dell’Italvolley per questa straordinaria impresa!».