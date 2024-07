Venezia, Antonelli: «Di Francesco sarà il nostro CONDOTTIERO, l’ho scelto per QUESTO motivo»

Le parole di Filippo Antonelli, ds del Venezia, nella conferenza stampa di presentazione di Di Francesco. I dettagli

Filippo Antonelli ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Di Francesco al Venezia.

PAROLE – «Per me è un piacere presentare mister Di Francesco, c’è tanto entusiasmo nell’iniziare la stagione in Serie A. Per affrontare le nuove sfide abbiamo deciso di affidare la guida tecnica a lui non solo per le capacità che ha dimostrato ma anche per lo spessore umano che ho conosciuto prima che accettasse la nostra proposta. Sarà il nostro condottiero che ha le sue idee coraggiose, con una espressione di calcio che possa rendere orgogliosi i nostri tifosi sia nei momenti positivi che negativi».