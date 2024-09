Venezia, Antonelli: «Il nostro progetto è tra i più SOLIDI. Svincolati? Ricerche FATTE, la situazione è QUESTA»

Le parole di Filippo Antonelli, ds del Venezia, sulla stagione del club veneto. Tutti i dettagli

Filippo Antonelli ha parlato a TuttoVeneziaSport del progetto del Venezia.

MERCATO SVINCOLATI – «Il discorso giusto da fare è se ne valga la pena più che il reparto, poi magari se uno pensa si pensa sempre magari all’attacco piuttosto che altri reparti, ma in questo momento non abbiamo necessità impellenti e ricerche già fatte».

PROGETTO – «Sono stati messi tanti soldi nell’ultimo biennio da questa società senza effettivi introiti, perché la B non porta particolari introiti come sapete. Sono stati fatti investimenti importanti prima del mio arrivo, non solo giocatori ma anche infrastrutture e quindi la proprietà ha messo tanti soldi, poi chiaramente ci sono alcuni ingaggi che pesano, ma rispetto a due anni fa la situazione è completamente diversa. E’ stato un mercato di pazienza, in B il Venezia potrebbe avere un appeal da top squadra, in Serie A ci affacciamo da neopromossa e con un progetto da spiegare, quindi il mercato può essere più lento, ma bisogna ringraziare presidente e proprietari. A fronte delle cessioni sono state fatti degli investimenti, ci stiamo consolidando, il progetto va avanti e oggi siamo molto pià stabili rispetto a un paio di anni fa».